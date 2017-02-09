Рейтинг ФИФА. Учимся считать

В новом рейтинге ФИФА сборная России, которая лишена официальных встреч, откатилась на 61-ю позицию. «Соккер.ру» делится познавательной информацией.

Легенда. Все знают, что такое рейтинг ФИФА – это официальная система ранжирования национальных сборных, однако вряд ли каждый болельщик готов сходу рассказать о том, как начисляются очки. Рейтинг впервые был применен в 1993 году, а нынешнюю форму обрел в июле 2006-го, когда после чемпионата мира в Германии была пересмотрена система начисления очков.

Как начисляются очки?

Система подсчета очков в рейтинге ФИФА достаточно сложна, поэтому проясним основные моменты.

1. 4 года – за такой срок рейтинг учитывает результаты матчей каждой национальной команды.

2. Очки за исход. Базовые очки за исход матча начисляются по следующей схеме: победа в основное или дополнительное время – 3 очка; победа в серии пенальти – 2 очка; поражение в серии пенальти – 1 очко; ничья – 1 очко; поражение – 0 очков.

3. Коэффициент силы противника. Очки, набранные в матчах с сильными противниками, оцениваются выше, что логично. Так за положительный результат против текущего лидера рейтинга дают 200 баллов. Бонусы за соперников, занимающих места со 2-го по 150-е, рассчитываются следующим образом: 200 баллов минус место противника в зачете. Все, кто ниже 150-й строчки, принесут в копилку фиксированную сумму в 50 баллов.

4. Коэффициент важности матча. ФИФА делит все матчи на четыре категории, каждой присвоен коэффициент, на который умножается конечная сумма очков за проведенную игру. 1 – товарищеский матч, 2.5 – отборочный матч чемпионата мира или континентального турнира; 3 – финальная стадия континентального турнира и Кубка Конфедераций; 4 – финальная стадия чемпионата мира. Именно поэтому сборная России стремительно падает в рейтинге: наша команда играет только товарищеские матчи, на которых особо не «разбогатеешь». Зато будет шанс поправить дела на Кубке Конфедераций.

5. Региональный коэффициент. Из-за разного уровня футбола в разных конфедерациях применяются коэффициенты по регионам. На данный момент они выглядят так: Европа – 0.99; Южная Америка – 1.0; Северная и Центральная Америка, Африка, Азия и Океания – 0.85. Если встречаются команды из конфедераций с разными коэффициентами, то подсчитывается среднеарифметический коэффициент для этого матча.

6. Коэффициент давности. Как было сказано выше, учитываются результаты за последние четыре года, но они неравнозначны, потому что делается упор на свежие показатели команды. Матчи за последние 12 месяцев – 1.0; от года до двух назад – 0.5; от двух до трех лет назад – 0.3; от трех до четырех лет назад – 0.2.

7. Чтобы получить конечную цифру для рейтинга, нужно посчитать средние результаты за каждый из обозначенных периодов, умножить на соответствующие коэффициенты и сложить.

Пример. Самый «доходный» матч сборной России за прошлый год – ничья с Англией на Евро-2016. Если бы не поздний гол Василия Березуцкого, то мы получили бы «баранку», а так вышла существенная сумма. Давайте посчитаем: у нас есть базовое 1 очко за ничью, которое утраиваем вследствие важности матча (коэффициент – 3.0, так как это матч финальной стадии Евро), а затем умножаем на коэффициент силы противника 189 (Англия занимала 11 место в рейтинге ФИФА: 200 – 11 = 189). Получилось 567, осталось умножить на региональный коэффициент 0.99. Итого вышло 561.33 балла.

Интересные факты о рейтинге ФИФА

- Сейчас в рейтинге ФИФА лидирует сборная Аргентины, которая является одной из всего лишь восьми сборных, забиравшихся на первую строчку за почти четверть века существования рейтинга. Остальные семь команд: Бразилия, Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Нидерланды.

- Рейтинг ФИФА публикуется один раз в месяц, по неизменной традиции – в четверг.

- За каждую игру можно заработать от 0 до 2400 баллов.

- Минимальное ненулевое количество очков за сыгранный матч – 42.5. Столько получит команда, которая сыграет вничью с противником, занимающим место ниже 150-го при условии, что обе сборные из регионов с рейтингом 0.85 (все, кроме Европы и Южной Америки).

- За победы на ЧМ-2014 над сборной Испании, тогдашним лидером рейтинга ФИФА, сборные Нидерландов и Чили получили максимально возможное количество очков – по 2400.

Сборная России в рейтинге ФИФА

- По сравнению с январским рейтингом сборная России потеряла пять позиций и опустилась на 61 строчку. Это новый антирекорд отечественной национальной команды, самое низкое место в истории. Пятерка команд, идущих выше сборной России: Саудовская Аравия, Словения, Мали, Венесуэла, Израиль. Пятерка команд, которые дышат в спину: ЮАР, Узбекистан, Черногория, Гондурас, Бенин.

- Самое высокое место сборной России в рейтинге ФИФА за всю историю – 3-е. Этот результат зафиксирован в апреле и мае 1996 года, когда главным тренером был Олег Иванович Романцев. Лидировала Бразилия, следом шла Германия, а на четвертом месте – Италия. Три лучшие европейские команды из того рейтинга сошлись в одной группе на Евро-1996.

- В XXI веке сборная России выше всего летала при Гусе Хиддинке: 6-е место с июня по октябрь 2009 года.