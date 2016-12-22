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«Спартак» согласовал трансфер Луиса Адриано с «Миланом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Интер, Адриано Луис
Сегодня, 03:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Московский «Спартак» становится все ближе к подписанию нападающего «Милана» Луиса Адриано.

По информации источника, представители российского клуба в целом договорились с «Миланом» о переходе бразильского форварда за 7 млн евро.

После матча за Суперкубок Италии 29-летний футболист отправится в Бразилию, где состоится очередной раунд переговоров, но уже с участием агента Адриано по поводу условий личного контракта с красно-белыми. Сообщается, что «Спартак» готов платить Адриано около 3 млн евро в год плюс бонусы за достижения.

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