«Спартак» согласовал трансфер Луиса Адриано с «Миланом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Интер, Адриано Луис
Сегодня, 03:57 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Московский «Спартак» становится все ближе к подписанию нападающего «Милана» Луиса Адриано.
По информации источника, представители российского клуба в целом договорились с «Миланом» о переходе бразильского форварда за 7 млн евро.
После матча за Суперкубок Италии 29-летний футболист отправится в Бразилию, где состоится очередной раунд переговоров, но уже с участием агента Адриано по поводу условий личного контракта с красно-белыми. Сообщается, что «Спартак» готов платить Адриано около 3 млн евро в год плюс бонусы за достижения.
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А потом грамотно и целенаправленно усиливаться и прибавлять.
Как раз сейчас и не нужны мальчики-колокольчики,которые может выстрелят,может нет.
Сейчас нужны опытные волки.
И даже не мастерство будет на первом месте при выборе кандидата,а умение выгрызать победы,чем сейчас Спартак и пытается заниматься.А потом уже и всё остальное,в смысле голы,очки,секунды.
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Дзюба моложе....по паспорту на год....а по внешнему виду в 2 раза..........а по мастерству и поступкам лет на двадцать.
Касаемо возраста игроков которыми интересуется команда...т.е.Адриано,Самедов,Эменике - складывается впечатление что ставка на краткосрочный прорыв...на годок пофеерить...а потом хоть трава не рости.....
Адриано когда играл в Шахтере был рекордсменом по нереализованым моментам.
Не думаю,что он Спартачке будет играть лучше.
При нашем судействе с нашим составом это трудновато.
А про возраст...Дзюбе и Кержакову больше чем Луису.
Их никто не гнобит.Играют и играют.
А отработанный материал,это Таски,Мельгарехо,Попов,Джано и Макеев.
Вот и избавляемся.
Ровнее дышите,товарищ.
У того на Траоре вся Москва ржать ходит......
Вот и покупают своего Траоре.......
Лично моё мнение - тратиться при такой ,наработанной лояльности судей, "деньги на ветер".....от добра добра не ищут.....можно конечно на радостях и мираже чемпионства прикупить Эменик ,Адрианов,Самедовых....но смысл разбавлять золотой состав....ни сильней ни слабей команда не станет.....а скупать всё что уже не нужно в Европе и ещё не нужно в Китае - это просто траты ради трат.....
Вошли бы в Еврокубки,и уже по турниру бы подбирали игроков.....заменяя отработанный материал на рабочий......
Если не дурак, постарается за 2-3 года показать себя в Спартаке, с лучшей стороны. Потом уйдёт в Китай, доигрывать, и обеспечивать безбедную жизнь.
Не заиграет продадим.
Чего все разволновались?
Готовитесь?