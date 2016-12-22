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Рыболовлев: «„Монако“ будет стремиться к победе в чемпионате Франции»

Матч: МонакоМонако2 : 1КанКан
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Рыболовлев Дмитрий
Сегодня, 07:58 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Павел Молочный

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев отметил, что его команда будет стремиться стать чемпионом Франции в этом сезоне. Также россиянин назвал возвращение в элитный французский дивизион самым лучшим моментом за время своей работы у руля монегасков:

«С момента возвращения в Лигу 1 команда каждый год занимает призовые места, выступает в еврокубках, а в 2015 году даже вошла в восьмерку лучших европейских клубов. Можно сказать, что это хороший результат. Чтобы завоевывать титулы, надо играть еще лучше. В этом направлении мы сейчас и работаем. Цель на вторую половину этого сезона – завоевать путевку в финальную часть Лиги чемпионов и достойно сыграть в 1/8 финала с „Манчестер Сити“ – одним из лучших европейских клубов. Можно ли рассчитывать на победу в чемпионате Франции? Мы будем стремиться к этому, даже если ПСЖ остается бесспорным фаворитом.

В первую очередь самым незабываемым моментом за 5 лет у руля „Монако“ является выход в Лигу 1, потому что это был первый зримый результат проекта. Я также очень тепло вспоминаю первую неделю августа, когда мы вышли в групповой этап Лиги чемпионов, переиграв „Вильярреал“, а затем одержали убедительную победу над ПСЖ (3:1). И, наконец, путевка в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2015 году после фантастической победы на „Эмирейтс“ в присутствии более тысячи наших болельщиков и князя Монако. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить его и всех жителей Монако за оказанное доверие и неизменную поддержку».

Напомним, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что соперник «горожан» по 1/8 ЛЧ «Монако» является фаворитом в их противостоянии.

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