«Реал» претендует на 17-летнего хавбека «Сан-Паулу»

«Реал» претендует на 17-летнего бразильского полузащитника Аугусто Гальвана.

Хавбек «Сан-Паулу», не получающий в своем клубе нужной ему игровой практики, горит желанием попробовать свои силы в Европе.

31-го декабря истекает его контракт с бразильским клубом, однако полузащитник не может подписать трудовое соглашение с «Реалом» до 25 марта - дня, когда ему исполнится 18.

По информации источника, в услугах игрока также заинтересована «Барселона».