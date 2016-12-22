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«Реал» претендует на 17-летнего хавбека «Сан-Паулу»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Заграница: трансферные слухи, Реал, Сан-Паулу
Сегодня, 08:29 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

«Реал» претендует на 17-летнего бразильского полузащитника Аугусто Гальвана.

Хавбек «Сан-Паулу», не получающий в своем клубе нужной ему игровой практики, горит желанием попробовать свои силы в Европе.

31-го декабря истекает его контракт с бразильским клубом, однако полузащитник не может подписать трудовое соглашение с «Реалом» до 25 марта - дня, когда ему исполнится 18.

По информации источника, в услугах игрока также заинтересована «Барселона».

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