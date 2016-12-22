Месси готов перейти в китайский клуб, если «Барселона» не удовлетворит его финансовые аппетиты

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не намерен идти на сокращение своих финансовых аппетитов ради подписания нового контракта с каталонским клубом.

По слухам, аргентинец готов продолжить карьеру в Китае, если «сине-гранатовые» не выполнят его финансовые требования по новому контракту.

Ранее сообщалось, что китайский клуб «Хебей КФФК» готов предложить Месси контракт на 500 млн евро.