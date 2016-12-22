Месси готов перейти в китайский клуб, если «Барселона» не удовлетворит его финансовые аппетиты
Сегодня, 10:17 | Источник: твиттер EstadioTVE | Фото: Официальный сайт ФК "Барселона" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не намерен идти на сокращение своих финансовых аппетитов ради подписания нового контракта с каталонским клубом.
По слухам, аргентинец готов продолжить карьеру в Китае, если «сине-гранатовые» не выполнят его финансовые требования по новому контракту.
Ранее сообщалось, что китайский клуб «Хебей КФФК» готов предложить Месси контракт на 500 млн евро.
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Перешел по нему. Твиттер болельщика-фантаста из Мадрида как оказалось.
Перешел по нему. Твиттер болельщика-фантаста из Мадрида как оказалось.
Когда Роналду сам на весь мир кричит что он гей, то вы это не замечаете и не верите.
А стоит какому то мадридскому очкарику типа Бундесима написать чушь у себя в твиттере про Месси, так это уже правда.
Когда Роналду сам на весь мир кричит что он гей, то вы это не замечаете и не верите.
А стоит какому то мадридскому очкарику типа Бундесима написать чушь у себя в твиттере про Месси, так это уже правда.
Бизнес растет ;)
Так же как и нет смысла говорить что трава зеленая
вывод: все кто говорит что Рон гей, по жизни сплетники и балаболы)
Еще бы и Суареса с собой прихватил.
Первое, что б Барса устранила все его проблемы с налоговой и оплатили их, второе - зарплата (не помню сколько), ну и третье я так и не понял. Там было что-то связанное с Неймаром. Мол хочет сразу столько же бабла, сколько указана у Неймара в контракте или где-то. В общем не хилые условия.
Именно по этой причине ЗМ у него а не по игре.
Рон сам о себе говорит такое а русскояычные персофаны втверждают,что Рон врет,что он не гомо.
Лицемерие полное.
Сколько бы не наблюдал,Роналду кроме точных ударрв по воротам ничем больше не отличается даже от Погребняка,никакого таланта,кроме быстро бегать и бить по воротам у него нет.
Его даже сравнивать незльзя не только с Месси,Неймаром,Ибрагимовичем но и игроками после них.
Он по игре уровень средних игроков,как Педро,кроме бега,как антилопа и точного сильного удара.