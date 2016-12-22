«Манчестер Сити» нацелился на Алексиса Санчеса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Манчестер Сити, Санчес Алексис
Сегодня, 10:48 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».
Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта чилийца и внимательно следит за ходом переговоров Санчеса с «Арсеналом» относительно нового контракта. Пока сторонам, напомним, не удается прийти к компромиссу.
По информации источника, летом «Сити» постарается приобрести 28-летнего футболиста.
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