«Манчестер Сити» нацелился на Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес входит в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта чилийца и внимательно следит за ходом переговоров Санчеса с «Арсеналом» относительно нового контракта. Пока сторонам, напомним, не удается прийти к компромиссу.

По информации источника, летом «Сити» постарается приобрести 28-летнего футболиста.