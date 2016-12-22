Рейтинг@Mail.ru

Уткин: «Роналду - киборг, Месси - кривоногий коротышка»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение, Реал, Барселона, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 11:40 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь

Известный телекомментатор Василий Уткин охарактеризовал двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси:

«Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг.  Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости. Он пожертвовал своим образом, ради того, чтобы играть на высоком уровне.

Месси - кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:01
ответ пользователю gentoosiast (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:03
ответ пользователю Mamaev (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:41
ответ пользователю MrBundesteam (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:32, редактировал Сегодня 16:33
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:29
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:12
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:05, редактировал Сегодня 16:06
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:57
ответ пользователю belladonna (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:57
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:57
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:33
ответ пользователю NOVA (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:22
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 15:20
ответ пользователю RMUKMU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 15:19
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:16 Ганчаренко: «ЦСКА нужен нападающий. Мы ведём несколько вариантов» 35
15:25 Семшов будет работать в тренерском штабе тульского «Арсенала» 5
15:17 Агент: «„Локомотив“ проявляет интерес к Оздоеву, но предложения пока не было» 4
10:40 Гендиректор «Томи»: «Выплаты задолженностей начнутся после Нового года» 9
Вчера
19:16 Арустамян: «„Спартак“ интересуется нападающим, который связан с итальянским футболом» 47
18:58 Червиченко: «До сих пор не могу понять, почему „Зенит“ выбрал Луческу» 63
08:44 Безуглов: «В футболе в допинге нет смысла» 16
08:40 Юрченко: «Посещают тяжёлые мысли в связи со сборами в Турции» 8
00:14 Орещук: «Зарплата Луиса Адриано сильно смущает Федуна» 45
20 декабря 2016
23:13 Алдонин: «Слуцкий созрел для работы в Европе» 14
все материалы по этой теме
Турниры