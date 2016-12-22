Уткин: «Роналду - киборг, Месси - кривоногий коротышка»

Известный телекомментатор Василий Уткин охарактеризовал двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси:

«Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг. Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости. Он пожертвовал своим образом, ради того, чтобы играть на высоком уровне.

Месси - кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом».