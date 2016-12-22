Уткин: «Роналду - киборг, Месси - кривоногий коротышка»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение, Реал, Барселона, Роналду Криштиану, Месси Лионель
Сегодня, 11:40 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Антон Белюсь
Известный телекомментатор Василий Уткин охарактеризовал двух лучших футболистов современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси:
«Роналду – непревзойденный гений мотивации. Его карьера – это путь одаренного физически спортсмена. Он – киборг. Португалец уникален своими физическими данными – быстр, силен. Он смог изменить себя – похудел, отдал свои мускулы ради скорости. Он пожертвовал своим образом, ради того, чтобы играть на высоком уровне.
Месси - кривоногий коротышка. Бог одарил аргентинца удивительным талантом».
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20 декабря 2016
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Есть холодец руками - это единственное что он умеет.
Есть холодец руками - это единственное что он умеет.
Высказывание уровня глора, совершенно неприемлимо на уровне спорт.журналиста.
Хотя какой это журналист. О чем я. Это же и есть глор)))
Глор Реала))
Высказывание уровня глора, совершенно неприемлимо на уровне спорт.журналиста.
Хотя какой это журналист. О чем я. Это же и есть глор)))
Глор Реала))
Также толсто и жирно, как и он сам :D
Причем здесь он никого не обидел.
Философски рассудил,кто эти спортсмены и за счет чего добились таких высот.
Кто то пахал над собой,а кого то Господь поцеловал при рождении.
Что оскорбительного сказал Уткин?
Или тут стадный инстикт у всех сработал,надо кинуть свою 96у в общую кучу дерь..а?
Заание главного глора носишь заслуженно:))
Типа: ну ты и Вася.
Никогда не видел,что Месси валится на траву и просит что-то у кого-то.
Всегда пытается устоять на ногах,чтобы продолжить атаку.
Такое наблюдал только у Пеле и Марадоны. (...ну есть ещё серьёзные ребята,Зобнин,например,и многие ребята из АПЛ)...я сейчас про известных.
А этот,по моему, слился специально в финале с Францией,чтоб отмазаться в случае поражения,а его товарищи выиграли и при награждении он вполне прилично смотрелся.
Моё личное мнение.