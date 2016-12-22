Эриксен: «На 100% уверен, что „Тоттенхэм“ поборется за победу в Премьер-Лиге»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен уверен, что «шпоры» претендуют на победу в АПЛ:

«Поборется ли „Тоттенхэм“ за победу в АПЛ? Да, конечно, на 100% уверен.

Посмотрите на первые 44 с половиной минуты матча против „Челси“. Мы продемонстрировали, что можем играть с ними на равных. Не скажешь, что соперник был на голову сильнее.

Сейчас наша задача - не отставать от лидеров, быть как можно ближе к вершине турнирной таблицы. Конечно, хотелось бы улучшить показатели прошлого сезона. Надеюсь, сможем финишировать еще выше».