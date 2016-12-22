Эриксен: «На 100% уверен, что „Тоттенхэм“ поборется за победу в Премьер-Лиге»
Сегодня, 13:12 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен уверен, что «шпоры» претендуют на победу в АПЛ:
«Поборется ли „Тоттенхэм“ за победу в АПЛ? Да, конечно, на 100% уверен.
Посмотрите на первые 44 с половиной минуты матча против „Челси“. Мы продемонстрировали, что можем играть с ними на равных. Не скажешь, что соперник был на голову сильнее.
Сейчас наша задача - не отставать от лидеров, быть как можно ближе к вершине турнирной таблицы. Конечно, хотелось бы улучшить показатели прошлого сезона. Надеюсь, сможем финишировать еще выше».
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В прошлом году у вас был шанс) Поезд ушёл. В этом сезоне вам надо молиться, чтобы в топ-4 попасть.
НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО СПАРТАК ФИНИШИРУЕТ ВЫШЕ АМКАРА !
БУГАГАГАГГАГА