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Эриксен: «На 100% уверен, что „Тоттенхэм“ поборется за победу в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Тоттенхэм, Эриксен Кристиан
Сегодня, 13:12 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен уверен, что «шпоры» претендуют на победу в АПЛ:

«Поборется ли „Тоттенхэм“ за победу в АПЛ? Да, конечно, на 100% уверен.

Посмотрите на первые 44 с половиной минуты матча против „Челси“. Мы продемонстрировали, что можем играть с ними на равных. Не скажешь, что соперник был на голову сильнее.

Сейчас наша задача - не отставать от лидеров, быть как можно ближе к вершине турнирной таблицы. Конечно, хотелось бы улучшить показатели прошлого сезона. Надеюсь, сможем финишировать еще выше».

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