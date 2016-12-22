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Никол: «Клаван - не Беккенбауэр, но он может помочь „Ливерпулю“ выиграть Премьер-Лигу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клаван Рагнар
Сегодня, 15:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол считает, что «красные» смогут побороться за победу в Премьер-Лиге, если будут хладнокровно действовать в обороне:

«В матче с „Эвертоном“ „Ливерпуль“ не испытывал никакого давления и выглядел как реальный претендент на чемпионство.

Мы знаем, что слабое место „Ливерпуля“ - оборона. Но если они будут так контролировать мяч, как в поединке с „Эвертоном“, то смогут решить эту проблему.

Рагнар Клаван - не Франц Беккенбауэр. Однако он не допускает ошибки, не паникует. Просто делает свою работу. Это все, что нужно „Ливерпулю“. Именно это и делает „Челси“».

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