Никол: «Клаван - не Беккенбауэр, но он может помочь „Ливерпулю“ выиграть Премьер-Лигу»

Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол считает, что «красные» смогут побороться за победу в Премьер-Лиге, если будут хладнокровно действовать в обороне:

«В матче с „Эвертоном“ „Ливерпуль“ не испытывал никакого давления и выглядел как реальный претендент на чемпионство.

Мы знаем, что слабое место „Ливерпуля“ - оборона. Но если они будут так контролировать мяч, как в поединке с „Эвертоном“, то смогут решить эту проблему.

Рагнар Клаван - не Франц Беккенбауэр. Однако он не допускает ошибки, не паникует. Просто делает свою работу. Это все, что нужно „Ливерпулю“. Именно это и делает „Челси“».