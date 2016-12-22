Никол: «Клаван - не Беккенбауэр, но он может помочь „Ливерпулю“ выиграть Премьер-Лигу»
Сегодня, 15:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол считает, что «красные» смогут побороться за победу в Премьер-Лиге, если будут хладнокровно действовать в обороне:
«В матче с „Эвертоном“ „Ливерпуль“ не испытывал никакого давления и выглядел как реальный претендент на чемпионство.
Мы знаем, что слабое место „Ливерпуля“ - оборона. Но если они будут так контролировать мяч, как в поединке с „Эвертоном“, то смогут решить эту проблему.
Рагнар Клаван - не Франц Беккенбауэр. Однако он не допускает ошибки, не паникует. Просто делает свою работу. Это все, что нужно „Ливерпулю“. Именно это и делает „Челси“».
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