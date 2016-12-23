Эмери недоволен игрой Ди Марии

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, по слухам, недоволен выступлениями полузащитника парижан Анхеля Ди Марии.

Сообщается, что между специалистом и игроком состоялась личная беседа, во время которой испанский наставник потребовал от аргентинца более убедительной игры. Стоит отметить, что в последнем матче французского клуба Ди Мария на поле не появлялся из-за небольшого повреждения.

По информации источника, если Анхель не начнет в ближайшем времени оправдывать ожидания Эмери, то окажется на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Ди Мария несчастлив в ПСЖ.