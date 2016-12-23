Эмери недоволен игрой Ди Марии
Сегодня, 08:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, по слухам, недоволен выступлениями полузащитника парижан Анхеля Ди Марии.
Сообщается, что между специалистом и игроком состоялась личная беседа, во время которой испанский наставник потребовал от аргентинца более убедительной игры. Стоит отметить, что в последнем матче французского клуба Ди Мария на поле не появлялся из-за небольшого повреждения.
По информации источника, если Анхель не начнет в ближайшем времени оправдывать ожидания Эмери, то окажется на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что Ди Мария несчастлив в ПСЖ.
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