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Эмери недоволен игрой Ди Марии

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события, ПСЖ, Ди Мария Анхель, Эмери Унаи
Сегодня, 08:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, по слухам, недоволен выступлениями полузащитника парижан Анхеля Ди Марии.

Сообщается, что между специалистом и игроком состоялась личная беседа, во время которой испанский наставник потребовал от аргентинца более убедительной игры. Стоит отметить, что в последнем матче французского клуба Ди Мария на поле не появлялся из-за небольшого повреждения.

По информации источника, если Анхель не начнет в ближайшем времени оправдывать ожидания Эмери, то окажется на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что Ди Мария несчастлив в ПСЖ.

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