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Обамеянг, Марез и Мане претендуют на звание игрока года в Африке

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Боруссия Д, Габон, Лестер Сити, Алжир, Ливерпуль, Сенегал, Обамеянг Пьер-Эмерик, Марез Рияд, Мане Садьо
Сегодня, 09:06 | Источник: cafonline.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Ромы» и сборной Египта Мохамед Салах, а также нападающий «Лестер Сити» и сборной Алжира Ислам Слимани не попали в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года в Африке по версии Африканской конфедерации футбола.

За почетный приз поспорят нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд/сборная Габона), Садьо Мане («Ливерпуль»/сборная Сенегала) и полузащитник Рияд Марез («Лестер Сити»/сборная Алжира).

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