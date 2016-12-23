Обамеянг, Марез и Мане претендуют на звание игрока года в Африке

Вингер «Ромы» и сборной Египта Мохамед Салах, а также нападающий «Лестер Сити» и сборной Алжира Ислам Слимани не попали в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока года в Африке по версии Африканской конфедерации футбола.

За почетный приз поспорят нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд/сборная Габона), Садьо Мане («Ливерпуль»/сборная Сенегала) и полузащитник Рияд Марез («Лестер Сити»/сборная Алжира).