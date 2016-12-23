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Джано: «Главная причина лидерства „Спартака“? Каррера»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Джано, Каррера Массимо
Сегодня, 09:23 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Джано уверен, что именно благодаря приходу Массимо Карреры на тренерский мостик «красно-белых» команда лидирует в турнирной таблице РФПЛ после первой половины сезона:

«Главная причина лидерства „Спартака“? Каррера. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в „Ростов“. Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного.

Это на сто процентов заслуга тренера. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать…

При Аленичеве этого не было? Люди те же – а не было! По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие – к каждому. Любой в „Спартаке“ сейчас так ответит».

Также Джано поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

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