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Ряд клубов интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Севилья, Айнтрахт Ф, Депортиво, Лацио, Малага, Диас Мариано
Сегодня, 13:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» Мариано Диас попал на радары сразу нескольких клубов из различных стран. Так, 23-летним игроком интересуется «Малага», «Севилья», «Депортиво» «Лацио» и франкфуртский «Айнтрахт». Переход Диаса возможен уже зимой.

В этом сезоне форвард провел 3 матча в Примере и забил 1 гол, а также успел стать автором самого быстрого взятия ворот в истории «Реала» в Кубке Испании.

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