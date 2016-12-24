Ряд клубов интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Севилья, Айнтрахт Ф, Депортиво, Лацио, Малага, Диас Мариано
Сегодня, 13:49 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Мариано Диас попал на радары сразу нескольких клубов из различных стран. Так, 23-летним игроком интересуется «Малага», «Севилья», «Депортиво» «Лацио» и франкфуртский «Айнтрахт». Переход Диаса возможен уже зимой.
В этом сезоне форвард провел 3 матча в Примере и забил 1 гол, а также успел стать автором самого быстрого взятия ворот в истории «Реала» в Кубке Испании.
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