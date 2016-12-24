Ряд клубов интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом

Нападающий «Реала» Мариано Диас попал на радары сразу нескольких клубов из различных стран. Так, 23-летним игроком интересуется «Малага», «Севилья», «Депортиво» «Лацио» и франкфуртский «Айнтрахт». Переход Диаса возможен уже зимой.

В этом сезоне форвард провел 3 матча в Примере и забил 1 гол, а также успел стать автором самого быстрого взятия ворот в истории «Реала» в Кубке Испании.