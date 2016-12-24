Варди, отбывающий дисквалификацию, побывал в английской «Лапландии»
Сегодня, 19:47 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди, дисквалифицированный Футбольной ассоциацией Англии на 3 матча за удаление после фола на нападающем «Сток Сити» Маме-Бирам Диуфе в матче 17-го тура АПЛ между командами, решил посвятить появившееся свободное время семье.
Сообщается, что игрок вместе с женой и двумя детьми накануне побывал в английском аналоге Лапландии - на фестивале в городе Аскот.
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