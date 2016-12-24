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Варди, отбывающий дисквалификацию, побывал в английской «Лапландии»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Лестер Сити, Варди Джейми
Сегодня, 19:47 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди, дисквалифицированный Футбольной ассоциацией Англии на 3 матча за удаление после фола на нападающем «Сток Сити» Маме-Бирам Диуфе в матче 17-го тура АПЛ между командами, решил посвятить появившееся свободное время семье.

Сообщается, что игрок вместе с женой и двумя детьми накануне побывал в английском аналоге Лапландии - на фестивале в городе Аскот.

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