Варди, отбывающий дисквалификацию, побывал в английской «Лапландии»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди, дисквалифицированный Футбольной ассоциацией Англии на 3 матча за удаление после фола на нападающем «Сток Сити» Маме-Бирам Диуфе в матче 17-го тура АПЛ между командами, решил посвятить появившееся свободное время семье.

Сообщается, что игрок вместе с женой и двумя детьми накануне побывал в английском аналоге Лапландии - на фестивале в городе Аскот.