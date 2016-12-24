«Порту» провёл переговоры с Депаем

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай входит в сферу трансферных интересов «Порту».

Сообщается, что представители «драконов» уже провели переговоры с 22-летним голландцем.

Однако, если верить британской прессе, главным претендентом на Депая является «Эвертон».