«Порту» провёл переговоры с Депаем
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Порту, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 20:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай входит в сферу трансферных интересов «Порту».
Сообщается, что представители «драконов» уже провели переговоры с 22-летним голландцем.
Однако, если верить британской прессе, главным претендентом на Депая является «Эвертон».
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