Рейтинг@Mail.ru

«Порту» провёл переговоры с Депаем

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Порту, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 20:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай входит в сферу трансферных интересов «Порту».

Сообщается, что представители «драконов» уже провели переговоры с 22-летним голландцем.

Однако, если верить британской прессе, главным претендентом на Депая является «Эвертон».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:51 Слухи «Эвертон» может заплатить 20 млн евро за Габбьядини 0
21:37 Слухи Луис Энрике хочет видеть Срну в «Барселоне» 4
20:52 Слухи Райан Бабел близок к переходу в «Бешикташ» 4
19:35 Слухи «Торино» и «Дженоа» претендуют на Итурбе 2
18:31 Слухи «Барселона» и «Валенсия» согласовали переход Канселу 19
15:02 Слухи «Рома» может выкупить Фасио у «Тоттенхэма» за 3.2 млн евро 8
13:49 Слухи Ряд клубов интересуется нападающим «Реала» Мариано Диасом 7
10:22 Слухи «Ливерпуль» готов отпустить Сако в аренду за 500 тысяч фунтов 7
06:28 Слухи «Интер» претендует на Лукаса Лейву 6
05:36 Слухи Источник: «Зюле дал согласие на переход в „Баварию“» 8
все материалы по этой теме
Турниры