Гризманн: «Поражение в Лиге чемпионов было обиднее, чем на Евро-2016»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что поражение в финале Лиги чемпионов в 2016 году было для него болезненнее, чем проигрыш сборной Франции в финале Евро-2016.

«После финала было сложно жить. Оба финальных матча были важными для меня, но больше всего я страдал после Лиги чемпионов, потому что мы готовились к этому матчу две недели, мечтали, как будем праздновать. И обидно проиграть таким образом».