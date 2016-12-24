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Гризманн: «Поражение в Лиге чемпионов было обиднее, чем на Евро-2016»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Франция, Гризманн Антуан
Сегодня, 21:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что поражение в финале Лиги чемпионов в 2016 году было для него болезненнее, чем проигрыш сборной Франции в финале Евро-2016.

«После финала было сложно жить. Оба финальных матча были важными для меня, но больше всего я страдал после Лиги чемпионов, потому что мы готовились к этому матчу две недели, мечтали, как будем праздновать. И обидно проиграть таким образом».

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