Гризманн: «Поражение в Лиге чемпионов было обиднее, чем на Евро-2016»
Сегодня, 21:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что поражение в финале Лиги чемпионов в 2016 году было для него болезненнее, чем проигрыш сборной Франции в финале Евро-2016.
«После финала было сложно жить. Оба финальных матча были важными для меня, но больше всего я страдал после Лиги чемпионов, потому что мы готовились к этому матчу две недели, мечтали, как будем праздновать. И обидно проиграть таким образом».
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Выиграть титул со сборной это дороже всего...особенно если твоя команда никогда ничего не завоевывала...!
Болельщики такой трофей запомнят навсегда...как то, что когда то сборная Ссср выигрывала ЧЕ...!
У Гризманна ещё все впереди, ЛЧ каждый год проходит и шансы ещё будут...!
Ибо обиженные в королевском кабинете обитают.