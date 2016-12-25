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Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Реал, Португалия, Роналду Криштиану
Сегодня, 08:26 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил болельщиков с католическим Рождеством. На своей странице в Instagram португалец разместил фото рядом со своей восковой фигурой в персональном музее.

«С Рождеством, мир», — пишет Роналду.

 

Merry Christmas world ❤️❤️❤️

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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