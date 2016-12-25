Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой
Сегодня, 08:26 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил болельщиков с католическим Рождеством. На своей странице в Instagram португалец разместил фото рядом со своей восковой фигурой в персональном музее.
«С Рождеством, мир», — пишет Роналду.
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Не будьте Роналду, любите девушек
Не будьте Роналду, любите девушек
Роналду лучшее на футбол!)))))))
Роналду лучшее на футбол!
Сочувствующих тебе...))
Ну мы же в не хотим подобное озвучивать/в упор замечать, такая правда ведь нам барсукам не выгодна...а?!