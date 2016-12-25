Роналду сфотографировался со своей восковой фигурой

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил болельщиков с католическим Рождеством. На своей странице в Instagram португалец разместил фото рядом со своей восковой фигурой в персональном музее.

«С Рождеством, мир», — пишет Роналду.