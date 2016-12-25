«Урал» сделал предложение Широкову

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что клуб сделал предложение бывшему капитану сборной России Роману Широкову, который завершил карьеру после провального Евро-2016.

«Да, общались с Романом. Но пока конкретики нет. Мы просто поговорили. Я увидел, что Широков в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол.

Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

Я сказал Роману: „Мы бы хотели тебя видеть“. А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события».