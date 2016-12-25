«Урал» сделал предложение Широкову
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Урал, Широков Роман, Тарханов Александр
Сегодня, 08:59 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что клуб сделал предложение бывшему капитану сборной России Роману Широкову, который завершил карьеру после провального Евро-2016.
«Да, общались с Романом. Но пока конкретики нет. Мы просто поговорили. Я увидел, что Широков в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол.
Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.
Я сказал Роману: „Мы бы хотели тебя видеть“. А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события».
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Пока выбирает между зарубежными Барселоной и БАТЭ,МЮ и Кайратом...если не сойдутся по зарплате,то примет предложение Урала
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Пока выбирает между зарубежными Барселоной и БАТЭ,МЮ и Кайратом...если не сойдутся по зарплате,то примет предложение Урала
а особенно характер.....
-"Все мои фото в инстаграме."- ответил Роман.
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Пока выбирает между зарубежными Барселоной и БАТЭ,МЮ и Кайратом...если не сойдутся по зарплате,то примет предложение Урала