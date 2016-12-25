Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков - это похороны»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков встретился с фанатом «красно-белых» Иваном Выродовым, который в преддверии последнего дерби с ЦСКА (3:1) в эфире одного из телеканалов сказал ставшую крылатой фразу «Глушаков - это похороны».

«Я с ним встретился! Обменялись футболками!» — пишет Глушаков в своем Instagram.