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Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков - это похороны»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 14:55 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Спартака» Денис Глушаков встретился с фанатом «красно-белых» Иваном Выродовым, который в преддверии последнего дерби с ЦСКА (3:1) в эфире одного из телеканалов сказал ставшую крылатой фразу «Глушаков - это похороны»

«Я с ним встретился! Обменялись футболками!» — пишет Глушаков в своем Instagram.

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