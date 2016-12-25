Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков - это похороны»
Сегодня, 14:55 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Спартака» Денис Глушаков встретился с фанатом «красно-белых» Иваном Выродовым, который в преддверии последнего дерби с ЦСКА (3:1) в эфире одного из телеканалов сказал ставшую крылатой фразу «Глушаков - это похороны».
«Я с ним встретился! Обменялись футболками!» — пишет Глушаков в своем Instagram.
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Так держать, капитан.
Так держать, капитан.
У них,как и у всех спарачей,5 высших образований!
А вот новость болелам зенита-
"С кем проводит отпуск Александр Кокорин? Естественно, с Павлом Мамаевым. А в каком отеле Мальдив? Разумеется, в самом дорогом. И занимаются они там, скорее всего, тем, о чём поют."
Хотя Ваш процесс Гинер уже оформил письменно, с чем Вас и поздравляю.
:-))