Хомуха: «Цаллагов не сильнее других игроков „Зенита“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим, Хомуха Дмитрий
Сегодня, 15:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал слухи о переходе под знамена «сине-бело-голубых» защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова.
«Для „Зенита“ Цаллагов – футболист с российским паспортом, который просто создаст глубину состава. Он не сильнее тех игроков, которые есть в команде „сине-бело-голубых“ на данном этапе. Уходит Витсель, а Ибрагим мог бы сыграть и на его позиции, и в опорной зоне, и на фланге в обороне.
Неизвестно, останется ли Кришито… Но работа ведется и не менее значимые футболисты могут прийти на смену. Думаю, это будут легионеры, так как ни один российский клуб не отдаст действительно сильных игроков конкуренту».
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2.Недорого.....
3.Когда это у Зенита были конкуренты....в прошлом веке,когда Хомуха играл??Зенит только сам себе конкурент.
Зенит сейчас в таком положении что...сам решает и делит игроков на "не очень хороших,которые по тем или иным причинам не перешли в клуб" и на "прекрасных игроков с отличным будущим,перешедшими в команду " ))))
Крылья -конкурент Зенита?)