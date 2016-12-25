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Хомуха: «Цаллагов не сильнее других игроков „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Крылья Советов, Цаллагов Ибрагим, Хомуха Дмитрий
Сегодня, 15:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал слухи о переходе под знамена «сине-бело-голубых» защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова.

«Для „Зенита“ Цаллагов – футболист с российским паспортом, который просто создаст глубину состава. Он не сильнее тех игроков, которые есть в команде „сине-бело-голубых“ на данном этапе. Уходит Витсель, а Ибрагим мог бы сыграть и на его позиции, и в опорной зоне, и на фланге в обороне.

Неизвестно, останется ли Кришито… Но работа ведется и не менее значимые футболисты могут прийти на смену. Думаю, это будут легионеры, так как ни один российский клуб не отдаст действительно сильных игроков конкуренту».

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