Хомуха: «Цаллагов не сильнее других игроков „Зенита“»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал слухи о переходе под знамена «сине-бело-голубых» защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова.

«Для „Зенита“ Цаллагов – футболист с российским паспортом, который просто создаст глубину состава. Он не сильнее тех игроков, которые есть в команде „сине-бело-голубых“ на данном этапе. Уходит Витсель, а Ибрагим мог бы сыграть и на его позиции, и в опорной зоне, и на фланге в обороне.

Неизвестно, останется ли Кришито… Но работа ведется и не менее значимые футболисты могут прийти на смену. Думаю, это будут легионеры, так как ни один российский клуб не отдаст действительно сильных игроков конкуренту».