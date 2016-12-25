Карраско: «Это был отличный год для „Атлетико“»
Сегодня, 17:55 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско подвел итоги уходящего года для команды:
«Это был отличный год для „Атлетико“. Мы до последнего сражались за победу в Ла Лиге и играли в финале Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, продолжаем борьбу за Кубок Испании и продолжим сражаться в чемпионате.
Во время отпуска мы отдохнем, чтобы во второй половине сезона сражаться с новыми силами. Будем идти от матча к матчу».
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