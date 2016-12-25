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Карраско: «Это был отличный год для „Атлетико“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Феррейра Карраско Янник
Сегодня, 17:55 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско подвел итоги уходящего года для команды:

«Это был отличный год для „Атлетико“. Мы до последнего сражались за победу в Ла Лиге и играли в финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, продолжаем борьбу за Кубок Испании и продолжим сражаться в чемпионате.

Во время отпуска мы отдохнем, чтобы во второй половине сезона сражаться с новыми силами. Будем идти от матча к матчу».

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