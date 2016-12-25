Карпин: «Вернблум – лучший полузащитник 2016 года в России»
Сегодня, 18:13 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник «Спартака» и армавирского «Торпедо» Валерий Карпин считает полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума лучшим хавбеком РФПЛ в 2016 году:
«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу.
Несмотря на не лучшее время для „армейцев“, Вернблум весь год отыграл прилично».
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Понтус-это наш хитиновый панцырь,без него мы видим совсем другую команду. Это лучший игрок ЦСКА за эти пол сезона.К нему,наверное,единственному никаких притензий не было за все это время
С Понтусом нам просто невероятно повезло,спасибо селекции,что отрыла его в Голландии. А самое главное,что он быстро стал "своим" и в раздевалке. Не знаю ни одного иностранца,чтобы так вписался в коллектив. Он шутит,он подкалывает наравне с российскими футболистами.
Викинг лучший)
Понтус-это наш хитиновый панцырь,без него мы видим совсем другую команду. Это лучший игрок ЦСКА за эти пол сезона.К нему,наверное,единственному никаких притензий не было за все это время
С Понтусом нам просто невероятно повезло,спасибо селекции,что отрыла его в Голландии. А самое главное,что он быстро стал "своим" и в раздевалке. Не знаю ни одного иностранца,чтобы так вписался в коллектив. Он шутит,он подкалывает наравне с российскими футболистами.
Викинг лучший)
Вернблум - самый позорный костолом.
Может наорать. На судью, на противника, на своего. Но такой самоотдачи на поле больше ни у кого нет.
Как нет и "костоломанных" по его вине.
Меж тем, швед уже пять лет в России
Карпин кстати - лучший аналитик на Матч ТВ сейчас, это тоже многие признают. Досконально разбирает эпизоды матчей, не то что ангажированные Черданцевы и Геничи.
Карпин норм тренер
https://www.youtube.com/watch?v=rFxKW7NKK_w
Понтус-это наш хитиновый панцырь,без него мы видим совсем другую команду. Это лучший игрок ЦСКА за эти пол сезона.К нему,наверное,единственному никаких притензий не было за все это время
С Понтусом нам просто невероятно повезло,спасибо селекции,что отрыла его в Голландии. А самое главное,что он быстро стал "своим" и в раздевалке. Не знаю ни одного иностранца,чтобы так вписался в коллектив. Он шутит,он подкалывает наравне с российскими футболистами.
Викинг лучший)