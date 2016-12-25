Карпин: «Вернблум – лучший полузащитник 2016 года в России»

Экс-наставник «Спартака» и армавирского «Торпедо» Валерий Карпин считает полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума лучшим хавбеком РФПЛ в 2016 году:

«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу.

Несмотря на не лучшее время для „армейцев“, Вернблум весь год отыграл прилично».