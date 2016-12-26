На стадионе «Крестовский» протестировали разноцветную подсветку

Названа итоговая стоимость стадиона на Крестовском острове: новая арена «Зенита» обошлась в 41 млрд рублей. «Соккер.ру» пытается осознать, насколько велика эта цифра.

«Соккер.ру» готовится к приезду болельщиков со всего мира на ЧМ-18 и подсказывает своим читателям, где на карте можно найти интересные футбольные музеи.