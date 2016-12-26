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На стадионе «Крестовский» протестировали разноцветную подсветку

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 01:00 | Источник: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь

Состоялось тестирование разноцветной подсветки на будущем стадионе «Зенита». 

Напомним, что свой первый матч на «Крестовском» в Премьер-Лиге «сине-бело-голубые» проведут 23 апреля против «Урала».

Видео взято с канала Vitali D на YouTube.

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