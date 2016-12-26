На стадионе «Крестовский» протестировали разноцветную подсветку
Сегодня, 01:00 | Источник: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь
Состоялось тестирование разноцветной подсветки на будущем стадионе «Зенита».
Напомним, что свой первый матч на «Крестовском» в Премьер-Лиге «сине-бело-голубые» проведут 23 апреля против «Урала».
Видео взято с канала Vitali D на YouTube.
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Это явно нельзя назвать ЛУЧШИМ стадионом.
Хотя я не уверен, что "это" и в 17м году достроят, опять начнется, подрядчик не тот, затопило, не успеваем, вибрирует.
спартачи, визжите, сколько влезет – нам теперь пофиг 😏
https://www.youtube.com/watch?v=5XnJ69VO7XY