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Игуаин: «Дибала может достичь уровня Месси»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Дибала Пауло, Игуаин Гонсало, Месси Лионель
Сегодня, 08:10 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает, что его одноклубник Пауло Дибала похож на Лионеля Месси.

«Дибала очень похож на Месси. Лионель лучший и показывает это каждый день. Дибала еще молод, ему 23 года, все будет зависеть только от него – достигнет ли он уровня Месси. У него есть все характеристики для этого. Все в его руках. Когда ты рано выходишь на высокий уровень, непросто на нем удерживаться много лет. Будет много взлетов и падений. Необходимо держать баланс».

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