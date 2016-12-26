Игуаин: «Дибала может достичь уровня Месси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин считает, что его одноклубник Пауло Дибала похож на Лионеля Месси.

«Дибала очень похож на Месси. Лионель лучший и показывает это каждый день. Дибала еще молод, ему 23 года, все будет зависеть только от него – достигнет ли он уровня Месси. У него есть все характеристики для этого. Все в его руках. Когда ты рано выходишь на высокий уровень, непросто на нем удерживаться много лет. Будет много взлетов и падений. Необходимо держать баланс».