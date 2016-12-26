Шамах и Ричардсон покинут «Кардифф»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кардифф, Шамах Маруан, Ричардсон Киран
Сегодня, 08:50 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Кардифф Сити» зимой намерен расстаться с рядом игроков. В списке тех, кто покинет валлийский клуб оказался экс-форвард «Арсенала» Маруан Шамах. Он перешел осенью в «Кардифф», подписав контракт до конца года. Продлевать договор с 32-летним марокканцем клуб не будет. Также «Кардифф» расстанется с полузащитником Кираном Ричардсоном.
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