Шамах и Ричардсон покинут «Кардифф»

«Кардифф Сити» зимой намерен расстаться с рядом игроков. В списке тех, кто покинет валлийский клуб оказался экс-форвард «Арсенала» Маруан Шамах. Он перешел осенью в «Кардифф», подписав контракт до конца года. Продлевать договор с 32-летним марокканцем клуб не будет. Также «Кардифф» расстанется с полузащитником Кираном Ричардсоном.