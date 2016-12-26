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Геркус: «Позиция не поменялась - Самедов стоит 5 млн евро»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Спартак М, Геркус Илья, Самедов Александр
Сегодня, 11:49 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что клуб отпустит Александра Самедова в любую другую команду за 5 млн евро.

«Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в „Спартак“ или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро».

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