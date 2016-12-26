Геркус: «Позиция не поменялась - Самедов стоит 5 млн евро»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что клуб отпустит Александра Самедова в любую другую команду за 5 млн евро.

«Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в „Спартак“ или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро».