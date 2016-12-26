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Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Амкар, Факел, Шахов Виталий
Сегодня, 13:50 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Факела» Виталий Шахов может перейти в «Амкар». Интерес к 25-летнему игроку проявляет наставник пермяков Гаджи Гаджиев. Также за Шаховым следили «Крылья Советов», «Урад» и «Тосно». Ранее он проходил просмотр в ЦСКА, но армейцы решили не подписывать с ним контракт.

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