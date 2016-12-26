Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар»

Защитник «Факела» Виталий Шахов может перейти в «Амкар». Интерес к 25-летнему игроку проявляет наставник пермяков Гаджи Гаджиев. Также за Шаховым следили «Крылья Советов», «Урад» и «Тосно». Ранее он проходил просмотр в ЦСКА, но армейцы решили не подписывать с ним контракт.