«Севилья» хочет арендовать Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перебраться в Испанию. 21-летним французом, который не очень доволен игровой практикой в МЮ, интересуется «Севилья». Испанский клуб хочет арендовать форварда до конца сезона. Ранее им интересовался «Вест Хэм», но в английские команды МЮ игроков не хочет отпускать.