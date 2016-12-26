«Севилья» хочет арендовать Марсьяля
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Ман Юнайтед, Марсьяль Антони
Сегодня, 15:48 | Источник: Rmcsport.bfmtv.com | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перебраться в Испанию. 21-летним французом, который не очень доволен игровой практикой в МЮ, интересуется «Севилья». Испанский клуб хочет арендовать форварда до конца сезона. Ранее им интересовался «Вест Хэм», но в английские команды МЮ игроков не хочет отпускать.
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