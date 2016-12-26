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«Урал» заплатил «Енисею» 10 млн рублей за Ломакина

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Енисей, Амкар, Ломакин Александр
Сегодня, 16:00 | Источник: ФК "Енисей" | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны детали перехода полузащитника Александра Ломакина из «Енисея» в «Урал». Сумма трансфера 21-летнего игрока составила 10 млн рублей.

«Хочу поблагодарить всех за время в „Енисее“, а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие. У каждого есть свои мечты и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей мечте. Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода – просто отличные.

За последние шесть месяцев новому руководству и тренерскому штабу удалось создать настоящую семью, где каждый был готов умирать на поле друг за друга. Это мы доказывали не раз. Желаю команде только удачи. Частичка „Енисея“ навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями», – рассказал о переходе сам игрок.

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