«Урал» заплатил «Енисею» 10 млн рублей за Ломакина

Стали известны детали перехода полузащитника Александра Ломакина из «Енисея» в «Урал». Сумма трансфера 21-летнего игрока составила 10 млн рублей.

«Хочу поблагодарить всех за время в „Енисее“, а особенно болельщиков, тренерский штаб и руководство клуба за доверие. У каждого есть свои мечты и каждый стремится к ним, с этим переходом я стал ближе к своей мечте. Тяжело уходить из команды, потому что там я прожил практически целую жизнь, было много всего хорошего, особенно последние полгода – просто отличные.

За последние шесть месяцев новому руководству и тренерскому штабу удалось создать настоящую семью, где каждый был готов умирать на поле друг за друга. Это мы доказывали не раз. Желаю команде только удачи. Частичка „Енисея“ навсегда останется в моем сердце, Красноярск буду вспоминать только с хорошими мыслями», – рассказал о переходе сам игрок.