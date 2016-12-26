Рейтинг@Mail.ru

«Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий
Сегодня, 16:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Амкар» и «Спартак» согласовали условия трансфера защитника Георгия Джикии в московский клуб. Сумма сделки должна составить около 150 млн рублей. Джикия подпишет со «Спартаком» контракт на 4,5 года. В нынешнем сезоне он провел за «Амкар» 16 матчей, забив один гол.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:12
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:11
ответ пользователю ROLENTO (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:10, редактировал Сегодня 18:11
ответ пользователю Klassе (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:05
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:54, редактировал Сегодня 18:06
ответ пользователю Ali Aslanov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:51
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 17:47
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:44
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:43
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
ответ пользователю ROLENTO (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:40
ответ пользователю Проффи (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:39
ответ пользователю Василий Тумакин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:37
ответ пользователю ROLENTO (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:37
ответ пользователю Василий Тумакин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:37
ответ пользователю Василий Тумакин (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:35
ответ пользователю ROLENTO (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:34
ответ пользователю ROLENTO (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:32
ответ пользователю Василий Тумакин (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:32
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:32
ответ пользователю beloff (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:31
ответ пользователю ROLENTO (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:30, редактировал Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:30
ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:44 Айдамиров: «„Терек“ следит за Беришей, но в переговоры не вступал» 5
13:54 Слухи Эменике согласовал условия контракта со «Спартаком» 92
13:50 Слухи Шахов из «Факела» может перейти в «Амкар» 1
12:51 Слухи Кирилл Погребняк интересен «Зениту» 36
12:00 Слухи «Спартаку» интересен Ачерби 53
11:49 Геркус: «Позиция не поменялась - Самедов стоит 5 млн евро» 32
11:46 Траоре проведёт вторую часть сезона в ЦСКА, если не состоится переход в «Малагу» 29
09:54 Слухи Фото «Ливерпуль» снова нацелился на Промеса 63
09:47 Джикия: «Никакими данными о предложении „Спартака“ не владею» 33
Вчера
21:58 Слухи «Спартак» заплатит «Милану» за переход Луиса Адриано 4 млн евро 91
все материалы по этой теме
Турниры