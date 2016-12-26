«Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей

«Амкар» и «Спартак» согласовали условия трансфера защитника Георгия Джикии в московский клуб. Сумма сделки должна составить около 150 млн рублей. Джикия подпишет со «Спартаком» контракт на 4,5 года. В нынешнем сезоне он провел за «Амкар» 16 матчей, забив один гол.