«Спартак» заплатит за Джикию 150 млн рублей
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Амкар, Джикия Георгий
Сегодня, 16:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Амкар» и «Спартак» согласовали условия трансфера защитника Георгия Джикии в московский клуб. Сумма сделки должна составить около 150 млн рублей. Джикия подпишет со «Спартаком» контракт на 4,5 года. В нынешнем сезоне он провел за «Амкар» 16 матчей, забив один гол.
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Вчера
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Виват!!
Виват!!
Зенит пролуческил.
ЦСКА срочно вручить огнетушитель.
Посмертно.
Это как дать немытому 1 000 000 $ в руки, и он не будет знать куда их потратить...куда вложить...:) А только потратит их на ненужные безделушки и 1000 коробок от холодильника.
Оба в итоге будут играть за красно-белых
Это ответ всем тем, кто считает Зенит лучшим клубом Рфпл. Футболисты, однако считают по другому.
А Зенит любят только за их финансовое составляющее.
По крайней мере сейчас это бочка с деньгами.
->всю жизнь прожил в России
->имеет паспорт гражданина России
->говорит без какого-либо акцента на родном русском языке
и он не русский? ты совсем поехавший?))