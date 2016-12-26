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Дини - 5-й игрок в истории «Уотфорда», забивший 100 мячей за клуб

Матч: УотфордУотфорд1 : 1Кристал ПэласКристал Пэлас
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Дини Трой
Сегодня, 17:49 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь

Поразив ворота «Кристал Пэлас» на 71-й минуте матча 18-го тура Премьер-Лиги, который завершился вничью - 1:1, нападающий «Уотфорда» Трой Дини стал 5-м футболистом в истории «шершней», забившим 100 мячей за клуб.

Ранее данная отметка покорялась Лютеру Блиссетту, Томми Барнетту, Россу Дженкинсу и Клиффу Холтону.

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