Дини - 5-й игрок в истории «Уотфорда», забивший 100 мячей за клуб
Сегодня, 17:49 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Поразив ворота «Кристал Пэлас» на 71-й минуте матча 18-го тура Премьер-Лиги, который завершился вничью - 1:1, нападающий «Уотфорда» Трой Дини стал 5-м футболистом в истории «шершней», забившим 100 мячей за клуб.
Ранее данная отметка покорялась Лютеру Блиссетту, Томми Барнетту, Россу Дженкинсу и Клиффу Холтону.
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