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«Арсенал» вырвал победу в матче с «Вест Бромвичем»

Матч: АрсеналАрсенал1 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 18-го тура АПЛ «Арсенал» сломил сопротивление «Вест Бромвича».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Вест Бромвич» – 1:0 (0:0)
Голы: Жиру 86.

«Арсенал»: Чех, Паулиста, Гиббс (Монреаль 71), Бельерин, Косьельни, Озил, Джака, Санчес, Коклен (Рэмзи 74), Айвоби (Перес 71), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Вест Бромвич»: Фостер, МакОли, Ньом, Доусон, Эванс, Якоб, Флетчер, Шадли (МакКлейн 62), Филлипс, Брант, Рондон (Робсон-Кану 80).
Главный тренер: Тони Пулис.

Предупреждения: Жиру 42, Гиббс 65, Фостер 83, Рэмзи 88.

Судья: Нил Суорбрик.

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