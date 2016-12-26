«Арсенал» вырвал победу в матче с «Вест Бромвичем»
Матч: Арсенал1 : 0Вест Бромвич
Сегодня, 19:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 18-го тура АПЛ «Арсенал» сломил сопротивление «Вест Бромвича».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Вест Бромвич» – 1:0 (0:0)
Голы: Жиру 86.
«Арсенал»: Чех, Паулиста, Гиббс (Монреаль 71), Бельерин, Косьельни, Озил, Джака, Санчес, Коклен (Рэмзи 74), Айвоби (Перес 71), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Вест Бромвич»: Фостер, МакОли, Ньом, Доусон, Эванс, Якоб, Флетчер, Шадли (МакКлейн 62), Филлипс, Брант, Рондон (Робсон-Кану 80).
Главный тренер: Тони Пулис.
Предупреждения: Жиру 42, Гиббс 65, Фостер 83, Рэмзи 88.
Судья: Нил Суорбрик.
Другие материалы по теме:
19:59 Видео «Эвертон» оказался сильнее «Лестера» 9
19:55 Видео МЮ обыграл «Сандерленд» 82
Или войдите через
Удивительно, но Жиру сражался и прессинговал весь матч! Всегда бы так :)
Ну и Озил хотя бы голевой исправился за прошлые неудачи.
Рэмси как был тормозом, таким и остался :)) А Венгер в кои-то веки додумался Переса выпустить в нападение.
Удивительно, но Жиру сражался и прессинговал весь матч! Всегда бы так :)
Ну и Озил хотя бы голевой исправился за прошлые неудачи.
Рэмси как был тормозом, таким и остался :)) А Венгер в кои-то веки додумался Переса выпустить в нападение.
Игру не видел, но рад за Жиру.
Лучше Арсенал чем Тоттенхэм:)