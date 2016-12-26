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«Эвертон» оказался сильнее «Лестера»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 2ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:59 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 18-го тура АПЛ «Эвертон» на выезде переиграл «Лестер».

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер Сити» – «Эвертон» – 0:2 (0:0)
Голы: Миральяс 51, Лукаку 90.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон, Василевски, Грэй (Ульоа 65), Кинг (Марез 64), Амарти, Олбрайтон, Слимани, Окадзаки (Дринкуотер 46).
Главный тренер: Клаудио Раньери.

«Эвертон»: Роблес, Уиллиамс, Фунес Мори, Бэйнс, Холгейт, Леннон (Клеверли 88), Гуйе, Миральяс (Баркли 76), Бэрри (Дэвис 68), Коулмен, Лукаку.
Главный тренер: Рональд Куман.

Предупреждения: Симпсон 79, Дринкуотер 85.

Судья: Стюарт Атвелл.

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