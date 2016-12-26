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Рейна: «Противостояние „Наполи“ и „Реала“ будет красивым»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Реал, Рейна Пепе
Вчера, 23:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился ожиданиями от двухматчевой дуэли с мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов: 

«Это будет красивое противостояние. Для нас важно отправиться на „Бернабеу“ и сыграть в свой футбол, не боясь соперника, это может стать ключом к успеху.

С каким бы счетом ни закончился первый матч, в ответном поединке на „Сан-Паоло“ наши болельщики сыграют огромную роль. Думаю, стадион будет переполнен, и это добавит нам сил.

Надеемся дать повод зрителям запомнить этот вечер и победить».

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