Рейна: «Противостояние „Наполи“ и „Реала“ будет красивым»

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна поделился ожиданиями от двухматчевой дуэли с мадридским «Реалом» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это будет красивое противостояние. Для нас важно отправиться на „Бернабеу“ и сыграть в свой футбол, не боясь соперника, это может стать ключом к успеху.

С каким бы счетом ни закончился первый матч, в ответном поединке на „Сан-Паоло“ наши болельщики сыграют огромную роль. Думаю, стадион будет переполнен, и это добавит нам сил.

Надеемся дать повод зрителям запомнить этот вечер и победить».