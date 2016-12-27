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Гвардиола: «Отсутствие еврокубковых матчей даёт преимущество „Челси“ и „Ливерпулю“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 00:43 | Источник: Talksport.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у «Челси» и «Ливерпуля», которые в нынешнем сезоне не принимают участие в еврокубках, есть преимущество в борьбе за победу в Премьер-Лиге:

«Не так давно „Ливерпуль“ был очень близок к победе в Премьер-Лиге, потому что им приходилось играть лишь один матч в неделю, а в прошлом году такая же ситуация была у „Лестера“.

В этом году в еврокубках не участвуют „Челси“ и „Ливерпуль“. Мы уже провели на 7 матчей больше, чем они, поэтому нам будет сложно.

Однако футбол непредсказуем. Мы должны лишь побеждать в каждой игре и анализировать, а там уже посмотрим, хватит ли этого».

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