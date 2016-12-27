Гвардиола: «Отсутствие еврокубковых матчей даёт преимущество „Челси“ и „Ливерпулю“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у «Челси» и «Ливерпуля», которые в нынешнем сезоне не принимают участие в еврокубках, есть преимущество в борьбе за победу в Премьер-Лиге:

«Не так давно „Ливерпуль“ был очень близок к победе в Премьер-Лиге, потому что им приходилось играть лишь один матч в неделю, а в прошлом году такая же ситуация была у „Лестера“.

В этом году в еврокубках не участвуют „Челси“ и „Ливерпуль“. Мы уже провели на 7 матчей больше, чем они, поэтому нам будет сложно.

Однако футбол непредсказуем. Мы должны лишь побеждать в каждой игре и анализировать, а там уже посмотрим, хватит ли этого».