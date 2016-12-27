Пулис: «У „Арсенала“ более сильный состав, чем у „Челси“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Бромвич, Арсенал, Челси, Пулис Тони
Сегодня, 01:00 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис полагает, что «Арсенал» обладает более мощным составом, чем «Челси», потому ожидает, что «синие» будут усиливаться зимой:
«Если посмотреть на составы „Арсенала“ и „Челси“, то думаю, что у „канониров“ более сильный ростер.
Будет интересно посмотреть, что предпримет „Челси“. Думаю, они будут тратить. Не думаю, что они будут довольствоваться теми игроками, что есть в их наличии, наверняка последуют инвестиции. Это будет интересное трансферное окно для ведущих клубов».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через