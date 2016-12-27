«Арсенал» установил рекорд АПЛ, победив «Вест Бромвич»

Победа «Арсенала» над «Вест Бромвичем» (1:0) в последнем матче чемпионата Англии позволила «канонирам» установить рекорд. Лондонцы победили «Вест Бромвич» в каждом из 21 матча, который команды провели в современной Премьер-Лиге. «Арсенал» стал первой такой командой в лиге, которая выиграла все матчи с конкретным противником.