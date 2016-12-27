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«Арсенал» установил рекорд АПЛ, победив «Вест Бромвич»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Арсенал, Вест Бромвич
Сегодня, 08:15 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Сергей Иванов

Победа «Арсенала» над «Вест Бромвичем» (1:0) в последнем матче чемпионата Англии позволила «канонирам» установить рекорд. Лондонцы победили «Вест Бромвич» в каждом из 21 матча, который команды провели в современной Премьер-Лиге. «Арсенал» стал первой такой командой в лиге, которая выиграла все матчи с конкретным противником.

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