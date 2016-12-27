Сёмин: «До конца 2017 года Миранчук будет играть в „Локомотиве“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Семин Юрий , Миранчук Алексей
Сегодня, 10:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Алексеем Миранчуком, чей контракт рассчитан до конца 2017 года.
«У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за „Локомотив“, а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть».
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Разумеется ему бабла надо.