Сёмин: «До конца 2017 года Миранчук будет играть в „Локомотиве“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клуб не собирается расставаться с полузащитником Алексеем Миранчуком, чей контракт рассчитан до конца 2017 года.

«У него действует контракт еще целый год. Алексей будет играть это время за „Локомотив“, а дальше жизнь покажет. Проявит себя хорошо – кто-то его возьмет. Плохо – нет. На сегодня общий язык по поводу продления контракта не найден. Миранчука как раз все предложенное клубом устроило, а вот третью сторону – нет. Но время еще есть».