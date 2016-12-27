Канчельскис: «Смолов должен бежать из России»
Сегодня, 12:38 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал выбор нападающего «Краснодара» Федора Смолова лучшим игроком года по версии СМИ.
«Смолов должен бежать из России. Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб. Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать».
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