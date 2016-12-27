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Клубы из Манчестера следят за Алексом Сандро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Ювентус, Сандро Алекс
Сегодня, 15:04 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро заинтересовал английские клубы. За 25-летним бразильцем следят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Они могут попытаться подписать Сандро после окончания сезона. «Ювентус» же попробует продлить с ним контракт, чтобы обезопасить себя от потери игрока, перешедшего в команду из «Порту» летом 2015 года.

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