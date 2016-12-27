Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с Кириллом Комбаровым
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Томь, Арсенал Т, Комбаров Кирилл, Дьяков Виталий
Сегодня, 16:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым, который намерен вместе с другими футболистами покинуть томский клуб.
«„Арсенал“ ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем».
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