Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с Кириллом Комбаровым

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что клуб ведет переговоры с защитником «Томи» Кириллом Комбаровым, который намерен вместе с другими футболистами покинуть томский клуб.

«„Арсенал“ ведет переговоры с Комбаровым. Но пока футболист находится в отпуске, поэтому ясность наступит только после праздников. При этом Виталия Дьякова в команде точно не будет, мы его не рассматриваем».