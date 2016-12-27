Бонуччи из-за болезни сына думал завершить карьеру

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, продливший недавно контракт с клубом, признался, что раздумывал над завершением карьеры из-за болезни сына.

«Мы жили в страхе за него с июля. Все закончилось только несколько дней назад. Сейчас мы называем Маттео нашим чемпионом, который выиграл самую сложную битву. Он снова стал играть со своим братом. Он чувствует себя хорошо и физически, и психологически. Врачи неожиданно нашли это заболевание, ему потребовалась операция на следующее же утро после диагностики. Я сидел в углу, пока шла операция, и молился. В те дни я думал закончить с футболом, потому что не мог помышлять о работе. Но сейчас Маттео полностью здоров».