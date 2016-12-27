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Колыванов: «Лучший тренер 2016 года - Гаджиев»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Амкар, Колыванов Игорь , Гаджиев Гаджи
Сегодня, 16:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что лучшим тренером 2016 года в РФПЛ стал наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев.

«Лучший тренер в РФПЛ в 2016 году – Гаджи Гаджиев со своим „Амкаром“. Он пришел в команду в 2015 году, когда она была не в лучшем состоянии. Сейчас пермяки всегда находятся в первой десятке, показывают великолепную игру и постоянно прогрессируют.

Бюджет у клуба небольшой, но „Амкар“ составляет конкуренцию лидерам чемпионата России. Также при Гаджиеве приобретаются качественные футболисты, не очень дорогие, но хорошие. Считаю, что голкипер Селихов раскрылся именно при Гаджи Муслимовиче».

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