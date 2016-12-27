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Лоськов и Пашинин прошли стажировку в «Атлетико»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Локомотив М, Атлетико М, Лоськов Дмитрий, Пашинин Олег
Сегодня, 17:25 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Фото: ФК "Локомотив" | Редакция: Дмитрий Кристя

Тренеры «Локомотива» Дмитрий ЛоськовСергей Алексеев и Олег Пашинин прошли стажировку в мадридском «Атлетико». 

«Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директорами клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Хотелось бы поблагодарить руководство „Локомотива“ за предоставленную возможность стажировки в „Атлетико“. Такие учебные командировки как эта дают много информации для реализации дальнейшей работы», — сказал Алексеев.

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