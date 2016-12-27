Лоськов и Пашинин прошли стажировку в «Атлетико»

Тренеры «Локомотива» Дмитрий Лоськов, Сергей Алексеев и Олег Пашинин прошли стажировку в мадридском «Атлетико».

«Программа поездки получилась насыщенной. Мы пообщались с техническим и спортивным директорами клуба, тренерами и ознакомились с системой работы клуба. Хотелось бы поблагодарить руководство „Локомотива“ за предоставленную возможность стажировки в „Атлетико“. Такие учебные командировки как эта дают много информации для реализации дальнейшей работы», — сказал Алексеев.