Рейтинг@Mail.ru

Бюджет «Крыльев Советов» на следующий год составит 500 млн рублей

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Крылья Советов
Сегодня, 19:46 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что бюджет клуба на следующий год составит 500 млн рублей.

«На следующий год „Крыльям Советов“ выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов - раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет - будем жить как есть».

Свой бюджет «Крылья» могут пополнить еще на 3 млн евро, если продадут в «Зенит» хавбека Йоана Молло.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:16 «Анжи» продаст своих ведущих игроков в связи с финансовой ситуацией в клубе 122
17:33 Видео ЦСКА: «С Новым и-го-годом!» 65
17:25 Фото Лоськов и Пашинин прошли стажировку в «Атлетико» 12
Сергей Колотовкин
«Волшебства не будет» (Д. Мороз)
Заканчивается декабрь, и блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин подводит итоги года, призывая всех нас хоть иногда верить в чудеса.
Комментариев: 17
13:41 ФАС одобрила продажу 74% акций московского «Динамо» 50
Вчера
12:44 «Ростов» может возобновить сотрудничество с Саввиди 17
25 декабря 2016
Станислав Горин
Впечатляющие цифры чемпионата России
«Соккер.ру» раскрывает карты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и остальных клубов. Весь мир российской лиги в понятных и показательных цифрах и фактах!
Комментариев: 42
14:55 Видео Глушаков встретился с болельщиком, сказавшим: «Глушаков - это похороны» 47
23 декабря 2016
11:00 К Мундиалю-2018 в Калининграде появятся остановки в виде футбольных мячей 7
22 декабря 2016
Александр Чистяков
За кого болеть в РФПЛ? Зимняя смена приоритетов
Первая часть чемпионата России наверняка сменила направленность симпатий, и «Соккер.ру» вновь задается вопросом: кто из клубов и игроков РФПЛ заслуживает поддержки?
Комментариев: 31
все материалы по этой теме
Турниры