Бюджет «Крыльев Советов» на следующий год составит 500 млн рублей

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что бюджет клуба на следующий год составит 500 млн рублей.

«На следующий год „Крыльям Советов“ выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов - раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет - будем жить как есть».

Свой бюджет «Крылья» могут пополнить еще на 3 млн евро, если продадут в «Зенит» хавбека Йоана Молло.