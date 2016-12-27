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Моуриньо: «В наше время только нападающий может получить „Золотой мяч“»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Моуриньо Жозе , Беккенбауэр Франц, Каннаваро Фабио, Фигу Луиш
Сегодня, 22:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо раскритиковал схему выбора лучшего игрока года для вручения «Золотого мяча».

«Мы должны как-то изменить процедуру определения обладателя „Золотого мяча“. Сейчас только нападающие могут его выиграть. Это было чудо, когда награду брали Беккенбауэр, Каннаваро. Даже полузащитник Фигу - неожиданность. Но сейчас не нападающим невозможно получить „Золотой мяч“».

По итогам 2016 года обладателем награды стал Криштиану Роналду.

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