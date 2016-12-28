Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА

Нападающий «Реймса» Ибрахима Бальде может снова поработать под руководством Виктора Ганчаренко, который недавно возглавил ЦСКА.

27-летний форвард играл под началом белорусского специалиста за «Кубань» в сезоне 2013/14.

В текущем сезоне французской Лиги 2 на счету Бальде два гола за 12 матчей.

Как сообщает источник, статистика сенегальца вызывает недовольство у руководства «Реймса», которое собирается отдать Бальде в аренду или расторгнуть контракт с игроком. В штабе московских «армейцев» намерены воспользоваться этой ситуацией.

Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА интересуется 17-летним форвардом из малийского чемпионата.