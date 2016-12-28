Ганчаренко хочет видеть Бальде в ЦСКА
Соккер.Ру // Франция. Лига 2 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ЦСКА, Реймс, Кубань, Бальде Ибрахима, Ганчаренко Виктор
Сегодня, 02:40 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Реймса» Ибрахима Бальде может снова поработать под руководством Виктора Ганчаренко, который недавно возглавил ЦСКА.
27-летний форвард играл под началом белорусского специалиста за «Кубань» в сезоне 2013/14.
В текущем сезоне французской Лиги 2 на счету Бальде два гола за 12 матчей.
Как сообщает источник, статистика сенегальца вызывает недовольство у руководства «Реймса», которое собирается отдать Бальде в аренду или расторгнуть контракт с игроком. В штабе московских «армейцев» намерены воспользоваться этой ситуацией.
Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА интересуется 17-летним форвардом из малийского чемпионата.
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Может Ганчаренко "разбудит" его?