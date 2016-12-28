Ташуев: «Очень хочу попробовать себя в Европе»

Бывший наставник «Кубани» и «Анжи» Сергей Ташуев рассказал о том, как мог возглавить «Нант»:

«Мне позвонил знакомый французский менеджер, спросил, готов ли я возглавить „Нант“. Ответил, что, конечно, готов. Выбирали между мной и португальцем Консейсау. Был, правда, нюанс. После предыдущего тренера остался весь его штаб – это пять-шесть французов, поэтому требовалось знание языка для должной коммуникации. Мне языки даются, поэтому обязался, что выучу французский, по крайней мере, его футбольную составляющую за три месяца. Но выбрали в итоге Консейсау.

Уже знаю английский. А когда находишься среди носителей языка, знаешь грамматику романно-германской филологии – выучить язык не проблема. С „Нантом“ не сложилось, но все равно очень хочу попробовать себя в Европе. Поэтому если не сложится здесь, в январе поеду на три-четыре дня в Париж общаться с менеджерами, функционерами. Налаживать связи. Надо выходить на новый уровень. К нам приезжают, кто попало – ни языка не знают, ничего. А мы что, двоечники что ли? Не надо ничего бояться».

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Ташуев снова должен возглавить махачкалинский клуб.