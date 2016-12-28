Марадона: «Лучше бы „Наполи“ сыграл с „Реалом“ сейчас, пока Роналду не набрал форму»

Легендарный игрок «Наполи» Диего Марадона поделился ожиданиями от предстоящих матчей бывшей команды с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Мне хотелось бы, чтобы эти матчи состоялись сейчас. Дело в том, что Роналду на данный момент не находится в своей лучшей форме. Но в феврале он, наоборот, наберет оптимальные кондиции. То же самое касается и его партнёров по команде».

Напомним, ранее сообщалось, что Марадона может вернуться в «Наполи».