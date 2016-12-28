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Источник: «У Нобоа есть предложения из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Нобоа Кристиан, Азмун Сердар, Навас Сесар, Ерохин Александр
Сегодня, 08:24 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов дал понять, что некоторые футболисты «желто-синих» находятся на радаре у зарубежных клубов: 

«В РФПЛ есть интерес к Джанаеву, Ерохину, Полозу.

Что касается Европы, то Сесара Наваса в расчет не берем: если он уйдет от нас, то, наверное, завершит карьеру во второй испанской лиге. А у Нобоа четыре предложения – из Мексики, Катара, Китая и ОАЭ. Все зависит от предложения, которое поступит. Они же с каждым днем увеличиваются. До „Баварии“ – одна ситуация, после „Баварии“ – другая. До ПСВ – одна, после – другая. На матч с „Андерлехтом“ приехали 10 „волков“ из Европы смотреть игроков. На „Аякс“ – еще больше. В Эйндховене, знаю, были скауты „Майнца“, дортмундской „Боруссии“… Англичане приезжали. 

6-7 зарубежных клубов бродят, смотрят на Азмуна. Есть и топ-клубы. Думаю, в январе они активизируются, тогда и начнется горячка. Не хотелось бы обсуждать сумму, за которую „Ростов“ отпустил бы его. В контракте отступные не прописаны. Лозанна скажет, сколько мы должны заплатить „Рубину“ за Сердара. Это у нас все усложняют, а там все просто. По бумагам посмотрят и скажут».

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